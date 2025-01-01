Татьянин день в Константиново

25 января в нашей стране будут чествовать обладательниц прекрасного имени Татьяна. В музее-заповеднике этот праздничный день по традиции посвятят матери великого русского поэта Татьяне Федоровне Есениной.

В этот день всех Татьян (по предъявлению документа) ждет приятный бонус — бесплатное посещение экспозиций музея-заповедника.

Посетителей ждут тематические экскурсии в доме родителей Сергея Есенина в 12.00 и в 13.30, где откроется однодневная выставка «Милая, добрая, старая, нежная…». Гости узнают интересные факты из жизни матери поэта, увидят личные вещи, уникальные фотографии из семейного архива.

Запись на тематическую экскурсию в день приезда в кассе музея-заповедника.

Музыкальным подарком станет выступление песенно-инструментального ансамбля «Радуница». На родительской усадьбе прозвучит концертная программа «Ты одна мне помощь и отрада…» в 13.00.

Обязательно загляните в чайную, где можно будет отведать вкусный «обед от Татьяны Федоровны», а всем Татьянам получить угощенье к любому заказу.