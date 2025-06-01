Танцуй, будто никто не видит, приходи на фестиваль на Рязанской ВДНХ в субботу, будто ни разу там не был.

5 июля на нашем пространстве пройдет фестиваль «Танцевальный городок». Посетителей ждут мастер-классы по сальсе, выступления танцевальных коллективов и кавер-группы «Таймерс». Ну, а для юных гостей пройдет детская анимация.

Интерактивы:

16:00-18:00 — Мастер-класс «Рисуем интерьерную картину мастихином и текстурной пастой»

17:00-19:00:

Мастер-класс по мозаике в формах

Мастер-класс и интерактив по K-pop «Летний джем»

Мастер-класс «Сальса для всех» от Михаила Кобзева

18:00-20:00 — Анимационная программа для детей

19:00-22:00 — Мастер-класс по кубинской сальсе и open-air от школы танцев Ильи Ванькова «Хенте Либре»

Концертная программа:

20:00-21:00 — Выступление танцевального коллектива студии эстрадного танца Евгения Остина «Поколение Dance»

21:00-22:00 — Выступление кавер-группы «Таймерс»