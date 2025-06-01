Танцуй, будто никто не видит, приходи на фестиваль на Рязанской ВДНХ в субботу, будто ни разу там не был.
5 июля на нашем пространстве пройдет фестиваль «Танцевальный городок». Посетителей ждут мастер-классы по сальсе, выступления танцевальных коллективов и кавер-группы «Таймерс». Ну, а для юных гостей пройдет детская анимация.
Интерактивы:
16:00-18:00 — Мастер-класс «Рисуем интерьерную картину мастихином и текстурной пастой»
17:00-19:00:
- Мастер-класс по мозаике в формах
- Мастер-класс и интерактив по K-pop «Летний джем»
- Мастер-класс «Сальса для всех» от Михаила Кобзева
18:00-20:00 — Анимационная программа для детей
19:00-22:00 — Мастер-класс по кубинской сальсе и open-air от школы танцев Ильи Ванькова «Хенте Либре»
Концертная программа:
20:00-21:00 — Выступление танцевального коллектива студии эстрадного танца Евгения Остина «Поколение Dance»
21:00-22:00 — Выступление кавер-группы «Таймерс»
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