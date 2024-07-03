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Там, где танцуют стерхи

В народе говорят, человек, увидевший танец стерхов, обретает счастье, внутренний покой и гармонию. Маленький Ваня, вернувшийся спустя 10 лет домой инвалидом, впервые знакомится с самым родным человеком — мамой. Как гром среди ясного неба — в дверь семьи стучится смерть, и разлучает сына с матерью. Танец стерха — только он на мгновенье может воссоединить семью, и храбрый Ваня делает то, что сделал бы каждый из нас на его месте: собирается сделать невозможное, чтобы увидеть маму.

Режиссёр
Михаил Лукачевский
Актёры
Михаил Слепцов, Нюргуяна Шадрина, Ньургун Бэчигэн, Алексей Егоров, Зоя Попова, Анатолий Стручков
Продолж.
95 мин.
Премьера
2024-04-25 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Драма

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