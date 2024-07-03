Там, где танцуют стерхи

В народе говорят, человек, увидевший танец стерхов, обретает счастье, внутренний покой и гармонию. Маленький Ваня, вернувшийся спустя 10 лет домой инвалидом, впервые знакомится с самым родным человеком — мамой. Как гром среди ясного неба — в дверь семьи стучится смерть, и разлучает сына с матерью. Танец стерха — только он на мгновенье может воссоединить семью, и храбрый Ваня делает то, что сделал бы каждый из нас на его месте: собирается сделать невозможное, чтобы увидеть маму.