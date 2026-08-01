Тайная жизнь вещей

Случалось ли вам видеть забавные рожицы в обычных предметах: облаках, розетках, стволах деревьев? Юный Том не только видит их во всем на свете, от кондиционеров до машин, но и водит с ними дружбу. А трое любимцев — заводной будильник, жестяная банка и бумажный пакет — даже живут у него в комнате. Но необычные друзья мальчика раздражают его отчима. Он видит в них лишь бездушный мусор и однажды отправляет их на свалку. Теперь цель Тома — во что бы то ни стало спасти старых друзей, а заодно обрести новых. Ведь если миру кажется, что ты чудак, возможно, стоит отыскать родственную душу?
- Страна
- Канада, Новая Зеландия
- Режиссёр
- Эндрю Никкол
- Актёры
- Бентли Стортебум, Скайуокер Хьюз, Анна Фэрис, Карл Урбан, Том Керр, Джемейн Клемент, Чейз Дэвис, Итан Хоук, Грегг Лоу, Хуан Пабло Ромеро, Эмметт Скилтон, Эми Л.Уоркман
- Продолж.
- 92 мин.
- Премьера
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3 сентября 2026 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Приключение, Фэнтези, Драма