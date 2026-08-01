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Тайная жизнь вещей

Случалось ли вам видеть забавные рожицы в обычных предметах: облаках, розетках, стволах деревьев? Юный Том не только видит их во всем на свете, от кондиционеров до машин, но и водит с ними дружбу. А трое любимцев — заводной будильник, жестяная банка и бумажный пакет — даже живут у него в комнате. Но необычные друзья мальчика раздражают его отчима. Он видит в них лишь бездушный мусор и однажды отправляет их на свалку. Теперь цель Тома — во что бы то ни стало спасти старых друзей, а заодно обрести новых. Ведь если миру кажется, что ты чудак, возможно, стоит отыскать родственную душу?

Страна
Канада, Новая Зеландия
Режиссёр
Эндрю Никкол
Актёры
Бентли Стортебум, Скайуокер Хьюз, Анна Фэрис, Карл Урбан, Том Керр, Джемейн Клемент, Чейз Дэвис, Итан Хоук, Грегг Лоу, Хуан Пабло Ромеро, Эмметт Скилтон, Эми Л.Уоркман
Продолж.
92 мин.
Премьера
3 сентября 2026 в России
Возраст
6+
Жанры
Приключение, Фэнтези, Драма

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