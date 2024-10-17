Тайная любовь Казановы

Юные Лючия и Джакомо без памяти влюбляются друг в друга при первой же встрече. В это время в Италии свирепствует оспа, и болезнь не обходит девушку стороной. Пытаясь примириться с судьбой, Лючия уезжает из Италии и разрывает все связи с прошлым. Шестнадцать лет спустя, будучи известной куртизанкой под именем Галатея, она вновь встречает Казанову. Сможет ли Лючия раскрыть себя, чтобы стать по-настоящему свободной перед лицом великой любви?