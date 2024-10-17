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Тайная любовь Казановы

Юные Лючия и Джакомо без памяти влюбляются друг в друга при первой же встрече. В это время в Италии свирепствует оспа, и болезнь не обходит девушку стороной. Пытаясь примириться с судьбой, Лючия уезжает из Италии и разрывает все связи с прошлым. Шестнадцать лет спустя, будучи известной куртизанкой под именем Галатея, она вновь встречает Казанову. Сможет ли Лючия раскрыть себя, чтобы стать по-настоящему свободной перед лицом великой любви?

Режиссёр
Михил ван Эрп
Актёры
Дар Зузовски, Джона Хауэр-Кинг, Сэм Хейзелдин, Рут Бекар, Гая Бермани Амарал, Риккардо Гамба, Мартен Хейманс, Джош Гулдинг, Симонетта Сольдер, Игорь Хорват, Анджела Сант'Альбано, Никколо Безио
Премьера
2024-10-17 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Эротический фильм, Драма

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