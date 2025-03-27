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Тайна в ее глазах

После рождения второго ребенка Анетт бросила работу и переехала с детьми в пригород, чтобы ее муж Бен, именитый писатель, мог спокойно работать. Бен часто надолго уезжает и, по слухам, изменяет ей. Когда их старшая дочь начинает сниматься в фильме, Бен сопровождает ее на съемках и знакомится там со скандально известной звездой. Аннет замечает, что Бен увлечен актрисой, и решает разыграть свою партию, где роль жертвы будет отведена совсем не ей.

Режиссёр
Сэм Йейтс
Актёры
Дейзи Ридли, Матильда Анна Ингрид Луц, Шазад Латиф, Алистер Петри, Пиппа Беннетт-Уорнер, Ниалл Райт, Черрелл Скит, Дженни Галлоуэй, Энди М Миллиган, Эммет Кирван
Продолж.
90 мин.
Премьера
2025-03-27 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Триллер

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