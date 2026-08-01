Сыграть в ящик

Джек планирует инсценировать собственную смерть, чтобы получить страховую выплату в 30 миллионов долларов. Соучастницей в этой афере становится его жена Нора, но у нее другой план — убить Джека на самом деле.
- Страна
- Испания, Болгария, Великобритания
- Режиссёр
- Мартин Кэмпбелл
- Актёры
- Сэмюэль Л.Джексон, Ева Грин, Оуэн Макен, Мария Педраса, Николь Ансари-Кокс, Ли Бордман, Джейсон Фернандес, Никола Парванов, Дар Даш, Эдуардо Аладро
- Продолж.
- 97 мин.
- Премьера
-
3 сентября 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер