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Сыграть в ящик

Джек планирует инсценировать собственную смерть, чтобы получить страховую выплату в 30 миллионов долларов. Соучастницей в этой афере становится его жена Нора, но у нее другой план — убить Джека на самом деле.

Страна
Испания, Болгария, Великобритания
Режиссёр
Мартин Кэмпбелл
Актёры
Сэмюэль Л.Джексон, Ева Грин, Оуэн Макен, Мария Педраса, Николь Ансари-Кокс, Ли Бордман, Джейсон Фернандес, Никола Парванов, Дар Даш, Эдуардо Аладро
Продолж.
97 мин.
Премьера
3 сентября 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер

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