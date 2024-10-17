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Свидание с монстром

Основано на реальных событиях. В поисках своей второй половинки Шерил Брэдшоу отправляется на популярное телешоу «Игра в свидание». Ее избранником становятся остроумный и харизматичный холостяк Родни Алькала. Но за его очаровательной внешностью скрывается смертельно опасный секрет: Родни — хладнокровный серийный убийца и психопат, готовый на все.

Режиссёр
Анна Кендрик
Актёры
Анна Кендрик, Тони Хейл, Джедидайя Гудэйкр, Дэниел Дзоватто, Келли Джакл, Макс Ллойд-Джонс, Мэттью Кевин Андерсон, Джефф Густафсон, Дилан Шмид, Мэтти Финокио, Кэтрин Галлахер, Николетта Робинсон
Продолж.
95 мин.
Премьера
2024-10-17 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Мистика, Драма, Криминал

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