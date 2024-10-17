Свидание с монстром

Основано на реальных событиях. В поисках своей второй половинки Шерил Брэдшоу отправляется на популярное телешоу «Игра в свидание». Ее избранником становятся остроумный и харизматичный холостяк Родни Алькала. Но за его очаровательной внешностью скрывается смертельно опасный секрет: Родни — хладнокровный серийный убийца и психопат, готовый на все.
- Режиссёр
- Анна Кендрик
- Актёры
- Анна Кендрик, Тони Хейл, Джедидайя Гудэйкр, Дэниел Дзоватто, Келли Джакл, Макс Ллойд-Джонс, Мэттью Кевин Андерсон, Джефф Густафсон, Дилан Шмид, Мэтти Финокио, Кэтрин Галлахер, Николетта Робинсон
- Продолж.
- 95 мин.
- Премьера
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2024-10-17 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Мистика, Драма, Криминал