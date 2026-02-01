Предлагаем вашему вниманию новую версию всеми любимого произведения Михаила Зощенко «Свадьба»!

Отношение к браку должно быть серьёзным, и торопиться с решением о свадьбе без веской на то причины не стоит. Володька Завитушкин настолько быстро сделал предложение девушке, что даже не успел запомнить внешность своей избранницы. И, разумеется, попал в довольно пикантную ситуацию — во время свадьбы он принял за свою невесту совершенно незнакомую ему девицу! Смешные и нелепые ситуации преследуют главного героя и его друга на протяжении всего спектакля. Против жениха плетутся интриги, в которых замешаны все приглашённые гости. В конечном итоге Володька Завитушкин из жениха превращается в обычного гостя на свадьбе, а кто займёт его место и чем всё это закончится, вы узнаете, придя на этот праздник страсти, юмора, иронии и хорошего настроения! Вас ожидает яркий костюмированный спектакль, рассказанный неповторимым языком мастера советской сатиры и юмора Михаила Зощенко, который перенесёт вас во времена НЭПа 30-х годов XX века.