Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 16
-10°
Втр, 17
-9°
Срд, 18
-7°
ЦБ USD 77.19 0 14/02
ЦБ EUR 91.56 -0.15 14/02
Нал. USD 76.88 / 77.20 16/02 08:00
Нал. EUR 91.31 / 92.40 16/02 08:00
Новости
Итоги года New
Публикации
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 17:35
845
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 16:51
1 316
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 920
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
1 688
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Свадьба
7 мая в 19:00
Театр

Свадьба

МКЦ

Предлагаем вашему вниманию новую версию всеми любимого произведения Михаила Зощенко «Свадьба»!

Отношение к браку должно быть серьёзным, и торопиться с решением о свадьбе без веской на то причины не стоит. Володька Завитушкин настолько быстро сделал предложение девушке, что даже не успел запомнить внешность своей избранницы. И, разумеется, попал в довольно пикантную ситуацию — во время свадьбы он принял за свою невесту совершенно незнакомую ему девицу! Смешные и нелепые ситуации преследуют главного героя и его друга на протяжении всего спектакля. Против жениха плетутся интриги, в которых замешаны все приглашённые гости. В конечном итоге Володька Завитушкин из жениха превращается в обычного гостя на свадьбе, а кто займёт его место и чем всё это закончится, вы узнаете, придя на этот праздник страсти, юмора, иронии и хорошего настроения! Вас ожидает яркий костюмированный спектакль, рассказанный неповторимым языком мастера советской сатиры и юмора Михаила Зощенко, который перенесёт вас во времена НЭПа 30-х годов XX века.

Режиссёр
Александр Мохов
Актёры
Роман Юнусов, Алена Савастова, Карина Мишулина
Возраст
12+
Жанры
Комедия