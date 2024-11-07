Супер Папочка

На восьмой день рождения своего сына Габи Том случайно дарит ему книгу, в которой все страницы абсолютно пустые. Том видит, что тот разочарован, и пытается сохранить лицо. Он говорит сыну, что книга волшебная: достаточно написать в ней свои мечты, и они обязательно сбудутся. Теперь Том готов сделать все возможное, чтобы исполнить желания своего сына, даже самые безумные.
- Режиссёр
- Леа Ландо
- Актёры
- Ахмед Силла, Исмаэль Бангура, Забу Брайтман, Жюльен Пестель, Луиза Колдефи, Клодия Тагбо, Софи Ванье, Симон Зиби, Поль Скарфольо, Зинедин Суалем, Анна Михальча, Ники Марбо
- Продолж.
- 90 мин.
- Премьера
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2024-11-07 00:00:00 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Комедия