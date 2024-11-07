Супер Папочка

На восьмой день рождения своего сына Габи Том случайно дарит ему книгу, в которой все страницы абсолютно пустые. Том видит, что тот разочарован, и пытается сохранить лицо. Он говорит сыну, что книга волшебная: достаточно написать в ней свои мечты, и они обязательно сбудутся. Теперь Том готов сделать все возможное, чтобы исполнить желания своего сына, даже самые безумные.