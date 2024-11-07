Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 07
Птн, 08
Сбт, 09
ЦБ USD 98.22 0.16 07/11
ЦБ EUR 105.71 -1.18 07/11
Нал. USD 97.50 / 97.47 07/11 15:00
Нал. EUR 104.80 / 105.57 07/11 15:00
Новости
Итоги года New
Публикации
От «Востока» до «Химволокна». Названия остановок в Рязани, которые пот...
Остановки общественного транспорта в Рязани сохраняют с...
Вчера 16:02
3 281
Что приготовить? Спросите Шефмаркет!
«Шефмаркет» запустил доставку в Рязани полтора месяца н...
25 октября 13:03
18 007
В Рязанском драмтеатре состоялась премьера спектакля «Зажги чайник»
Пьеса по-хорошему странная. Некоторые рязанцы уходили с...
23 октября 16:14
20 552
В Рязани прокуратура требует у господрядчика вернуть аванс в полмиллиа...
Второго сентября торжественно открылось реконструирован...
22 октября 15:14
24 015
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Кино

Супер Папочка

На восьмой день рождения своего сына Габи Том случайно дарит ему книгу, в которой все страницы абсолютно пустые. Том видит, что тот разочарован, и пытается сохранить лицо. Он говорит сыну, что книга волшебная: достаточно написать в ней свои мечты, и они обязательно сбудутся. Теперь Том готов сделать все возможное, чтобы исполнить желания своего сына, даже самые безумные.

Режиссёр
Леа Ландо
Актёры
Ахмед Силла, Исмаэль Бангура, Забу Брайтман, Жюльен Пестель, Луиза Колдефи, Клодия Тагбо, Софи Ванье, Симон Зиби, Поль Скарфольо, Зинедин Суалем, Анна Михальча, Ники Марбо
Продолж.
90 мин.
Премьера
2024-11-07 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Комедия

Еще в кино

Кино
Вечная зима
Кино
Бернард: Миссия Марс
Кино
Мой любимый двортерьер
Кино
Вампиры легкого поведения
Кино
TheatreHD: Эдвард Клюг. Кармина Бурана
Кино
Время жить
Кино
Мульт в кино. Выпуск № 175. Осенние приключения
Кино
Любовь Советского Союза
Кино
Изгоняющий дьявола: Апокалипсис
Кино
Манюня: Приключения в деревне
Кино
Еретик
Кино
Новый год в Березовке