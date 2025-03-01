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Судьба человека
Кино

Судьба человека

«Судьба человека» — кинокартина, созданная Сергеем Бондарчуком на основе рассказа Михаила Шолохова. Великая Отечественная война. Шофер Андрей Соколов уходит на фронт, где его ждет череда тяжелых испытаний: потеря близких людей, плен. После войны Андрей решает не возвращаться в родной город и пытается начать жить заново в Урюпинске. Судьба дает ему шанс и сводит его с маленьким мальчиком Ваней, которого война сделала сиротой. В ролях — Сергей Бондарчук, Павел Полунин, Зинаида Кириенко, Павел Волков.

Страна
СССР
Режиссёр
Сергей Бондарчук
Актёры
Сергей Бондарчук, Павел Борискин, Зинаида Кириенко, Юрий Аверин, Лев Борисов, Павел Волков, Павел Винников, Евгений Тетерин, Анатолий Чемодуров, Петр Савин
Продолж.
103 мин.
Премьера
1959-04-12 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Экранная адаптация, Драма, Война, Литература

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