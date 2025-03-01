«Судьба человека» — кинокартина, созданная Сергеем Бондарчуком на основе рассказа Михаила Шолохова. Великая Отечественная война. Шофер Андрей Соколов уходит на фронт, где его ждет череда тяжелых испытаний: потеря близких людей, плен. После войны Андрей решает не возвращаться в родной город и пытается начать жить заново в Урюпинске. Судьба дает ему шанс и сводит его с маленьким мальчиком Ваней, которого война сделала сиротой. В ролях — Сергей Бондарчук, Павел Полунин, Зинаида Кириенко, Павел Волков.
- Страна
- СССР
- Режиссёр
- Сергей Бондарчук
- Актёры
- Сергей Бондарчук, Павел Борискин, Зинаида Кириенко, Юрий Аверин, Лев Борисов, Павел Волков, Павел Винников, Евгений Тетерин, Анатолий Чемодуров, Петр Савин
- Продолж.
- 103 мин.
- Премьера
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1959-04-12 00:00:00 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Экранная адаптация, Драма, Война, Литература