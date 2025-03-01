«Судьба человека» — кинокартина, созданная Сергеем Бондарчуком на основе рассказа Михаила Шолохова. Великая Отечественная война. Шофер Андрей Соколов уходит на фронт, где его ждет череда тяжелых испытаний: потеря близких людей, плен. После войны Андрей решает не возвращаться в родной город и пытается начать жить заново в Урюпинске. Судьба дает ему шанс и сводит его с маленьким мальчиком Ваней, которого война сделала сиротой. В ролях — Сергей Бондарчук, Павел Полунин, Зинаида Кириенко, Павел Волков.