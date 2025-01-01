Ежегодная масштабная студенческая вечеринка «Студзавет: ночной зачет» возвращается!

25 января в «Deep club» соберутся вместе праздновать «День студента» и «Татьянин день» студенты РязГМУ, РГРТУ, РГУ, РГАТУ и других университетов, институтов, колледжей.

Вечеринка «Студзавет: ночной зачет» — шумный танцпол, мощный звук, самые горячие хиты и вся молодежная студенческая тусовка города под одной крышей на одном большом танцполе. Здесь рождаются самые яркие истории и новые знакомства! Собирайте друзей и отмечайте с нами долгожданный студенческий праздник года! Это событие, которое нельзя пропустить!

Что вас ждет? Танцы до утра — мы включим музыку, под которую невозможно сидеть на месте; Интерактивные конкурсы и розыгрыши с призами от партнеров клуба; Световое и лазерное шоу; Бесплатная фотосессия от клубного фотографа для вас и ваших друзей; Караоке зал, в котором вы можете с друзьями бесплатно спеть любимую композицию; Отличная атмосфера и хорошее настроение!