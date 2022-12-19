Почетный ветеран спецназа отправляется в горы со своими сыновьями и случайно становится свидетелем крупной наркосделки. Чтобы любой ценой защитить свою семью, ему предстоит не только снова взяться за оружие, но и вызволить из особо охраняемой тюрьмы главного наркобарона страны.
- Режиссёр
- Димитри Логотетис
- Актёры
- Морган Фриман, Люк Хемсворт, Грант Фили, Джозеф Баэна, Морис П.Керри, Юлия Класс, Шон Роджерс, Майкл Шеннон Дженкинс, Джин Данте, Гэри Вуд, Крик Уилсон
- Продолж.
- 106 мин.
- Премьера
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2024-08-22 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Боевик