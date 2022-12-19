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Стрелок

Почетный ветеран спецназа отправляется в горы со своими сыновьями и случайно становится свидетелем крупной наркосделки. Чтобы любой ценой защитить свою семью, ему предстоит не только снова взяться за оружие, но и вызволить из особо охраняемой тюрьмы главного наркобарона страны.

Режиссёр
Димитри Логотетис
Актёры
Морган Фриман, Люк Хемсворт, Грант Фили, Джозеф Баэна, Морис П.Керри, Юлия Класс, Шон Роджерс, Майкл Шеннон Дженкинс, Джин Данте, Гэри Вуд, Крик Уилсон
Продолж.
106 мин.
Премьера
2024-08-22 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Боевик

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