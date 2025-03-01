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Stand Up: Валентин Сидоров
1 апреля в 19:00
Концерты

Stand Up: Валентин Сидоров

МКЦ

Валентин Сидоров — стендап-комик, актер театра и кино, резидент проекта Standup шоу ТНТ и именно тот, чьи шутки вы ни раз могли слышать в коротких видео в соцсетях. Не считая многочисленных выступлений в столице, в рамках предыдущего тура «Одна большая семья» Валентин посетил более 50 городов по всей России — от Архангельска до Южно-Сахалинска, — закрепив за собой статус одного из ведущих стендап-комиков страны.

Валентин возвращается с новой программой, где продолжает радовать зрителей своим уникальным комедийными стилем, оригинальной подачей материала, великолепной актерской игрой и остроумными наблюдениями, в которых каждый найдет себя. Вас ждет незабываемый вечер, полный самоиронии, сарказма и смеха!

Возраст
18+
Жанры
Юмор