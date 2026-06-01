Фестиваль «Стальная Рязань» в Лесопарке: история, культура и гастрономия

27 июня в Лесопарке пройдет масштабный фестиваль исторической реконструкции и народных промыслов. Рязанцев и гостей города ждет погружение в атмосферу средневековья и увлекательные активности для всей семьи.

Для зрителей пройдут зрелищные выступления в настоящих доспехах. Участники мероприятия смогут попробовать себя в тренировочных поединках, стрельбе из лука и метании ножа.

Для желающих освоить новое ремесло будут работать мастерские:

Роспись гипсовых форм;

Резьба по дереву;

Плетение из лозы;

Создание свечей из вощины;

Покраска рельефов бронзой;

Гончарное дело.

На фуд-корте фестиваля гостей ждет настоящая русская печка на колесах, а в ярмарочной зоне — современная скопинская керамика, сувениры и исторические выставки.