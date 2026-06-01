Фестиваль «Стальная Рязань» в Лесопарке: история, культура и гастрономия
27 июня в Лесопарке пройдет масштабный фестиваль исторической реконструкции и народных промыслов. Рязанцев и гостей города ждет погружение в атмосферу средневековья и увлекательные активности для всей семьи.
Для зрителей пройдут зрелищные выступления в настоящих доспехах. Участники мероприятия смогут попробовать себя в тренировочных поединках, стрельбе из лука и метании ножа.
Для желающих освоить новое ремесло будут работать мастерские:
- Роспись гипсовых форм;
- Резьба по дереву;
- Плетение из лозы;
- Создание свечей из вощины;
- Покраска рельефов бронзой;
- Гончарное дело.
На фуд-корте фестиваля гостей ждет настоящая русская печка на колесах, а в ярмарочной зоне — современная скопинская керамика, сувениры и исторические выставки.
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