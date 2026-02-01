Рязань
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
6 часов назад
251
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
Вчера 16:51
568
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 340
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
1 264
Выставки
Спортивный календарь. Вера Матюх
11 февраля в 11:00
Выставки

Спортивный календарь. Вера Матюх

Картинная галерея «Виктор Иванов и земля Рязанская»

11 февраля 2026 г. в 16:00 в картинной галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» открывается выставка произведений Веры Матюх «Спортивный календарь» из коллекции Константина и Марии Бордуковых.

Вера Фёдоровна Матюх (1910-2003), выдающийся художник-график ХХ столетия, родилась в 1910 году в Берлине. В 1923 г. вместе с семьёй переехала в Харьков. В 1926—1930 гг. училась в Харьковском художественном институте на факультете графики (мастерская В. Д. Ермилова). В 1931 г. переехала в Ленинград, где продолжила обучение у художника Н. А. Тырсы. Работала в издательствах «Писатель», «Гослитиздат», «Детгиз», в журнале «Ёж», иллюстрировала книжные обложки, создавала рисунки для обоев и выполняла другие графические работы.

В 1935 г. по приглашению Л. А. Юдина Вера Матюх пришла в графическую лабораторию-мастерскую ЛОССХ, где оттачивала свои профессиональные навыки под руководством Г. С. Верейского и Е.С. Кругликовой, выполняла проекты совместно с многими другими крупными художниками.

Работа с признанными мастерами литографии, а также тесное общение с Павлом Кондратьевым и Львом Юдиным — учениками Павла Филонова и Казимира Малевича — оказали значительное влияние на формирование художественного языка Веры Матюх. Её творческие устремления были далеки от канонов социалистического реализма, художнику был близок авангардный круг идей и форм.

В годы Великой Отечественной войны Вера Матюх до конца февраля 1942 г. находилась в блокадном Ленинграде, затем до марта 1943 г.— в эвакуации в Казани. В 1943—1948 гг. жила в Москве, сотрудничала с издательствами. В 1948 г. вернулась в Ленинград, где до конца жизни продолжала работать в экспериментальной литографской мастерской.

В 1961 г. приняла участие в легендарной выставке 27 ленинградских художников, организованной Эриком Эсториком в лондонской Grosvenor Gallery, а затем показанной в Нью-Йорке. Там Вера Матюх была представлена семью произведениями, в том числе литографиями на спортивную тему — «С лыж (девушка в поезде)», «Лыжники», «На матче». С этими графическими листами можно познакомиться в экспозиции нынешней выставки.

В литографиях и акварелях художницы 1950-1960-х гг. преобладает лирическая интонация с чётко выстроенными сюжетными линиями, вниманием к жанровым сценам и бытовым деталям. В листах 1970-х гг. обозначается новый этап творческого развития мастера: композиция становятся более выверенной, форма — геометризированной и упорядоченной. Десятилетием позже в графических листах усиливаются монументальные качества образного строя, а в постсоветский период В. Матюх всё чаще отказывается от плавных очертаний в пользу более жёсткой и лаконичной пластики. Эта эволюция формы сопровождается сдержанной, холодной серо-голубой цветовой гаммой и контрастной тональностью, подчёркивающей экспрессию конструктивно-ритмических, близких к абстракции композиций.

В состав выставки в галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» вошла серия произведений Веры Матюх «Спорт» 1950-1980-х гг. из собрания петербургских коллекционеров Константина и Марии Бордуковых. Цель выставки — не только познакомить жителей и гостей Рязани с небольшой, но значимой частью творческого наследия признанного мастера цветной автолитографии, но и представить Веру Матюх как художника с самобытным пластическим языком, во многом опередившим своё время.

Произведения Веры Матюх находятся в собраниях Государственного Русского музея, Государственной Третьяковской галереи, Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, во многих других российских и зарубежных музейных и частных собраниях.

