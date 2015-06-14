14-15 июня Лесопарк города Рязани вновь станет центром притяжения для всех поклонников силы, мужества и духа соперничества. Здесь пройдет ежегодный спортивный фестиваль Евпатия Коловрата и Авдотьи Рязаночки — грандиозное событие, объединившее спорт, традиции и героическую историю Рязанской земли.
Фестиваль посвящен великим рязанским героям:
Евпатию Коловрату, легендарному витязю, ставшему символом бесстрашия и преданности Родине, и
Авдотье Рязаночке, женщине, прославившейся своей стойкостью, самоотверженностью и силой духа.
В их честь каждый год в Рязани проходит фестиваль, на котором оживают героические черты русской души — через силу тела, волю к победе и честную борьбу. В программе — самые зрелищные дисциплины:
- Кроссфит
- Армрестлинг
- Смешанные единоборства (ММА)
- Муайтай
- Армейский рукопашный бой
- Стритлифтинг
- Армлифтинг
- Тяжелая атлетика
Более 500 спортсменов из 30 регионов России приедут побороться за победу и уникальные награды, созданные специально для этого события.
Более 10 000 зрителей станут частью яркого спортивного шоу под открытым небом.
На фестивале ожидается участие титулованных чемпионов, звезд спорта и популярных блогеров, которые вдохновят своим примером и поддержат дух настоящего соперничества.
Вход свободный
- Возраст
- 0+