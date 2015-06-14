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Спортивный фестиваль Евпатия Коловрата и Авдотьи Рязаночки
14 июня в 09:00
Спорт

Спортивный фестиваль Евпатия Коловрата и Авдотьи Рязаночки

Лесопарк

14-15 июня Лесопарк города Рязани вновь станет центром притяжения для всех поклонников силы, мужества и духа соперничества. Здесь пройдет ежегодный спортивный фестиваль Евпатия Коловрата и Авдотьи Рязаночки — грандиозное событие, объединившее спорт, традиции и героическую историю Рязанской земли.

Фестиваль посвящен великим рязанским героям:

Евпатию Коловрату, легендарному витязю, ставшему символом бесстрашия и преданности Родине, и

Авдотье Рязаночке, женщине, прославившейся своей стойкостью, самоотверженностью и силой духа.

В их честь каждый год в Рязани проходит фестиваль, на котором оживают героические черты русской души — через силу тела, волю к победе и честную борьбу. В программе — самые зрелищные дисциплины:

  • Кроссфит
  • Армрестлинг
  • Смешанные единоборства (ММА)
  • Муайтай
  • Армейский рукопашный бой
  • Стритлифтинг
  • Армлифтинг
  • Тяжелая атлетика

Более 500 спортсменов из 30 регионов России приедут побороться за победу и уникальные награды, созданные специально для этого события.

Более 10 000 зрителей станут частью яркого спортивного шоу под открытым небом.

На фестивале ожидается участие титулованных чемпионов, звезд спорта и популярных блогеров, которые вдохновят своим примером и поддержат дух настоящего соперничества.

Вход свободный

Возраст
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