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Спортивный фестиваль «Евпатия Коловрата и Авдотьи Рязаночки»
15 июня в 11:00
Спорт

Спортивный фестиваль «Евпатия Коловрата и Авдотьи Рязаночки»

Лесопарк

15 июня в самой зеленой зоне города Рязань на площадке «Лесопарк» Лесопарк Рязань состоится спортивный фестиваль «Евпатия Коловрата и Авдотьи Рязаночки», совместно с Strongman Russia / Федерация стронгмена России BODY MANIA и РОФСО «Федерацией СБЕ (ММА).Для спортсменов подготовлены:

  • призовой фонд 500.000₽;
  • подарки от партнеров мероприятия;
  • памятные и уникальные награды, ценные Кубки.

А зрителей ждут:

  • зрелищные выступления от спортсменов;
  • интересные спортивные активности;
  • встречи с хэдлайнерами;
  • выставка товаров фитнес-индустрии;
  • много мотивации и красоты.

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