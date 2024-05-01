15 июня в самой зеленой зоне города Рязань на площадке «Лесопарк» Лесопарк Рязань состоится спортивный фестиваль «Евпатия Коловрата и Авдотьи Рязаночки», совместно с Strongman Russia / Федерация стронгмена России BODY MANIA и РОФСО «Федерацией СБЕ (ММА).Для спортсменов подготовлены:
- призовой фонд 500.000₽;
- подарки от партнеров мероприятия;
- памятные и уникальные награды, ценные Кубки.
А зрителей ждут:
- зрелищные выступления от спортсменов;
- интересные спортивные активности;
- встречи с хэдлайнерами;
- выставка товаров фитнес-индустрии;
- много мотивации и красоты.
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