15 июня в самой зеленой зоне города Рязань на площадке «Лесопарк» Лесопарк Рязань состоится спортивный фестиваль «Евпатия Коловрата и Авдотьи Рязаночки», совместно с Strongman Russia / Федерация стронгмена России BODY MANIA и РОФСО «Федерацией СБЕ (ММА).Для спортсменов подготовлены:

призовой фонд 500.000₽;

подарки от партнеров мероприятия;

памятные и уникальные награды, ценные Кубки.

А зрителей ждут: