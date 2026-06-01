22 июня 2026 года в 16:00 Музей истории молодёжного движения приглашает на открытие выставки Наталии Клопковой «СПЛЕТЕНИЕ ЭПОХ. Коллекция старинного и авторского кружева»!

В экспозиции представлены редчайшие антикварные артефакты и авторские работы из личного собрания Наталии Клопковой, художника, мастера и страстного коллекционера кружева, одного из самых изящных и трудоемких видов декоративно-прикладного искусства.

Экспозиционное пространство условно разделено на историческую и современную части, создавая непрерывный диалог между традициями прошлого и новаторством настоящего.

Старинные кружева Рязанской, Вологодской, Нижегородской губерний XIX—XX вв. еков, шедевры европейского кружевоплетения — уникальные мерные кружева, воротники, труакар, блузы, салфетки, полотенца — из личной коллекции Наталии Клопковой созданы в знаменитых центрах кружевоплетения России и Европы. Эти невесомые экспонаты отражают смену модных силуэтов и демонстрируют виртуозное владение нитью мастериц ушедших эпох.

У посетителей выставки будет редкая возможность заглянуть в мастерскую кружевницы прошлых столетий. В витринах представлены аутентичные подушки-валики, старинные коклюшки из различных пород дерева, костяные крючки, а также сколки (технические рисунки), по которым создавались узоры.

Современный раздел выставки раскрывает невероятный потенциал традиционного ремесла. Произведения Наталии Клопковой отличаются сложными композиционными решениями, филигранной техникой исполнения и смелым подходом к форме. Её панно, предметы интерьера, куклы доказывают, что кружево — это живое, развивающееся искусство.

Наталия Клопкова работает ведущим методистом сохранения культурного наследия сектора этнографии Рязанского областного научно-методического центра народного творчества. Мастер кружевоплетения, исследователь истории текстиля и коллекционер, она на протяжении многих лет по крупицам собирала образцы старинного кружева и инструменты, реставрировала их и изучала забытые техники. Её собственные авторские работы являются продолжением этой исследовательской деятельности. Опираясь на исторический фундамент, автор создаёт произведения, созвучные ритму и эстетике XXI века.

«Каждый сантиметр старинного кружева — это зашифрованное послание из прошлого, история чьей-то жизни, труда и вдохновения. Собирая эту коллекцию, я училась у великих безымянных мастеров. Моя цель — показать зрителям, что нить, связывающая эпохи, не прервалась. Кружевоплетение — это магия, которая доступна нам и сегодня», — делится Наталия Клопкова.