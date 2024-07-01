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Спектакль-променад «Проспект впечатлений»
2 августа в 18:00
Театр

Спектакль-променад «Проспект впечатлений»

Площадь Ленина

Хотите узнать больше об истории своего города в новом и интересном формате? Если да, то у нас есть отличное предложение для вас!

Мы приглашаем вас на спектакль-променад в Рязани. Это уникальная возможность познакомиться с историей города, его достопримечательностями и знаменитыми местами. Наши актеры — настоящие профессионалы своего дела, которые расскажут вам о Рязани и его истории с любовью и знанием дела.

В рамках променад-спектакля вы увидите все самые интересные места города, узнаете захватывающие истории и тайны Рязани. А главное, вы сможете стать частью этого увлекательного путешествия.

Возраст
12+