Спасти бессмертного

20-летний блогер-экстремал живет так, словно он бессмертен. Но неожиданно оказывается в загадочной петле времени, выбраться из которой невозможно. Спасти его может только боец, погибший 80 лет назад, — но после того, как парень из будущего поможет солдату обрести бессмертие.