КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
Вчера 17:35
455
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 16:51
723
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 527
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
1 350
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Кино

Спасти бессмертного

20-летний блогер-экстремал живет так, словно он бессмертен. Но неожиданно оказывается в загадочной петле времени, выбраться из которой невозможно. Спасти его может только боец, погибший 80 лет назад, — но после того, как парень из будущего поможет солдату обрести бессмертие.

Режиссёр
Павел Игнатов
Актёры
Михаил Медалин, Кымбатбек Алимжанов, Игорь Денисов, Валерия Платонова, Кирилл Каганович, Сергей Холмогоров, Алеся Пуховая, Георгий Петренко, Владислав Солодов, Матвей Амельянович
Продолж.
100 мин.
Премьера
26 февраля 2026 в России
Возраст
12+
Жанры
Фэнтези, Драма, Война, Боевик

