Спасти бессмертного

20-летний блогер-экстремал живет так, словно он бессмертен. Но неожиданно оказывается в загадочной петле времени, выбраться из которой невозможно. Спасти его может только боец, погибший 80 лет назад, — но после того, как парень из будущего поможет солдату обрести бессмертие.
- Режиссёр
- Павел Игнатов
- Актёры
- Михаил Медалин, Кымбатбек Алимжанов, Игорь Денисов, Валерия Платонова, Кирилл Каганович, Сергей Холмогоров, Алеся Пуховая, Георгий Петренко, Владислав Солодов, Матвей Амельянович
- Продолж.
- 100 мин.
- Премьера
-
26 февраля 2026 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Фэнтези, Драма, Война, Боевик