Совсем ошалели!

Ольга Гаврилова с молодым бойфрендом Кириллом приезжают на горнолыжный курорт встретить Новый год, но из-за ошибки турагентства оказываются под одной крышей с бывшим мужем Ольги Федором и его очаровательной подругой Мариночкой. Романтический новогодний уикенд грозит обернуться для обеих пар сущим кошмаром, поэтому Ольга и Федор решают скрыть от своих новых пассий, что когда-то они были женаты.
- Режиссёр
- Ольга Френкель
- Актёры
- Гоша Куценко, Анна Михалкова, Владимир Яглыч, Полина Максимова, Степан Девонин, Евгений Ковалюк, Никита Расхвалов
- Премьера
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2024-12-12 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Романтика