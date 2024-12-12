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Совсем ошалели!

Ольга Гаврилова с молодым бойфрендом Кириллом приезжают на горнолыжный курорт встретить Новый год, но из-за ошибки турагентства оказываются под одной крышей с бывшим мужем Ольги Федором и его очаровательной подругой Мариночкой. Романтический новогодний уикенд грозит обернуться для обеих пар сущим кошмаром, поэтому Ольга и Федор решают скрыть от своих новых пассий, что когда-то они были женаты.

Режиссёр
Ольга Френкель
Актёры
Гоша Куценко, Анна Михалкова, Владимир Яглыч, Полина Максимова, Степан Девонин, Евгений Ковалюк, Никита Расхвалов
Премьера
2024-12-12 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Романтика

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