Солнечный квадрат. 30 лет спустя

История «Солнечного квадрата» началась задолго до создания одноименной Международной организации художников. В 1989 году один из будущих основателей объединения, художник Сергей Радюк, переехал из Минска в Вологду, где нашёл творческих единомышленников (Михаил Копьёв, Николай Корбаков, Владимир Корбаков, Юрий Соломкин, Александр Баканов и Александр Савин) и организовал вместе с ними товарищество художников «Северный венец». Вскоре он познакомился с создателем джаз-группы Игорем Сойбельманом, благодаря которому в Вологде открылась первая коммерческая галерея «Северная Корона», а в 1991 году в Центральном Доме художника в Москве состоялись первые выставки членов товарищества. В 1992 году Сергей Радюк, Юрий Соломкин, Олег Тимофеев и Андрей Бубенцов, сидя за квадратным столом и вспоминая море и Дом творчества «Горячий Ключ», придумали название для новой выставки в московском ЦДХ, которое и стало названием будущего объединения — «Солнечный квадрат». До 1995 года художники проводили пленэры несколько раз в год в Переславле-Залесском, а в 1996 году там же 16 авторов из России и Белоруссии стали учредителями Международной общественной организации художников «Солнечный квадрат». В разные годы президентами организации, позже объединения, были Сергей Радюк, Константин Персидский, Евгений Кузнецов, Степан Сагайко. В организацию принимали всех, кто участвовал в пленэрах, с 1995 года проходивших в Вологодской области.

В 1997 году симпозиум «Солнечного квадрата» впервые прошёл в деревне Владимировка Череповецкого района Вологодской области в Музее-усадьбе Игоря Северянина и с тех пор проходит там каждое лето. За эти годы более 300 художников из России, Белоруссии, Бельгии, Вьетнама, Греции, Люксембурга, Киргизии, Литвы, Израиля, Индии, Бангладеш, Франции, Украины, Армении, Голландии, Польши и Германии приняли участие в «Северянинском пленэре» — главном российском проекте художественного объединения. А главным международным проектом «Солнечного квадрата» стали Дни российской культуры в Люксембурге (1998-2001).

За 30 лет выставки «Солнечного квадрата» проходили не только в России, но и в Минске, Люксембурге, Париже, Лионе, Каире, Дели, Дакке, Калькутте, Токио, Хошимине, Ханое, Нью-Йорке, Барселоне, Женеве и других городах мира. В 2002 году «Солнечный квадрат» стал международным общественным объединением и расширил контакты с друзьями-художниками, близкими по духу. «Широк круг художников „Солнечного квадрата“, а в этом мире живо только то, что обновляется и восстанавливается, не отрываясь от своих корней», — утверждает президент объединения Сергей Радюк. И на выставке можно увидеть работы не только давних членов «Квадрата», но и друзей этого открытого сообщества: народного художника РФ, вице-президента Российской академии художеств Анатолия Любавина, действительный члена Российской академии художеств Нины Любавиной, Ксении Любавиной; членов Московского Союза художников Азама, Светланы и Нисо Атахановых. Помимо российских мастеров в экспозиции представлены зарубежные художники: Шамит Дэй, Ханс Глезер, Серж ди Паули.

Выставка «Солнечный квадрат. 30 спустя» — это около ста произведений более пятидесяти авторов, среди которых есть поколение детей основателей объединения. Сергей Радюк вспоминает: «В 2001 году российский искусствовед, историк искусства Леонид Бажанов сказал о «Солнечном квадрате»: «Если вы продержитесь лет 15 или 20, то ваш вклад в культуру России станет подобен вкладу в неё «передвижников» или «мирискусников». Годы идут, «Солнечный квадрат» живёт, развивается, взрослеет: выросли дети и растут внуки основателей товарищества, рождаются новые интересные художники, работает мастерская-школа, и пока мы интересны детям, у нас есть будущее»