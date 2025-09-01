Солисты Рязани. Музыка без границ

Камерный ансамбль «Солисты Рязани» в составе:

Александр Иванов, первая скрипка

Максим Демченко, вторая скрипка

Татьяна Крылова, альт

Павел Воробьев, виолончель

Игорь Кукуев, контрабас

Сергей Мунинкин, кларнет

Елена Яковлева, фортепиано

В концерте примет участие Петр Кульчицкий, баритон

В программе:

Л. Боккерини. Cтрунный квинтет «Ночная музыка в Мадриде» до мажор ор. 30/6

А. Дворжак. Фортепианный квинтет № 2 ля мажор ор. 81, В. 155

С. Асламазян. Пьесы на темы армянских народных песен по записям Комитаса

С. Прокофьев. Увертюра на еврейские темы ор. 34

Ф. Пуленк. Негритянская рапсодия для голоса и ансамбля на стихи Макоко Кангуру FP 3

П. Чайковский. Русский танец из балета «Лебединое озеро»