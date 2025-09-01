Солисты Рязани. Музыка без границ

Камерный ансамбль «Солисты Рязани» в составе:
Александр Иванов, первая скрипка
Максим Демченко, вторая скрипка
Татьяна Крылова, альт
Павел Воробьев, виолончель
Игорь Кукуев, контрабас
Сергей Мунинкин, кларнет
Елена Яковлева, фортепиано
В концерте примет участие Петр Кульчицкий, баритон
В программе:
Л. Боккерини. Cтрунный квинтет «Ночная музыка в Мадриде» до мажор ор. 30/6
А. Дворжак. Фортепианный квинтет № 2 ля мажор ор. 81, В. 155
С. Асламазян. Пьесы на темы армянских народных песен по записям Комитаса
С. Прокофьев. Увертюра на еврейские темы ор. 34
Ф. Пуленк. Негритянская рапсодия для голоса и ансамбля на стихи Макоко Кангуру FP 3
П. Чайковский. Русский танец из балета «Лебединое озеро»
- Возраст
- 6+