Итоги года New
Публикации
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
1 093
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
905
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
953
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
2 835
Солисты Рязани. Музыка без границ
3 октября в 19:00
Концерты

Солисты Рязани. Музыка без границ

Зал камерной музыки Рязанской областной филармонии

Камерный ансамбль «Солисты Рязани» в составе:

Александр Иванов, первая скрипка

Максим Демченко, вторая скрипка

Татьяна Крылова, альт

Павел Воробьев, виолончель

Игорь Кукуев, контрабас

Сергей Мунинкин, кларнет

Елена Яковлева, фортепиано

В концерте примет участие Петр Кульчицкий, баритон

В программе:

Л. Боккерини. Cтрунный квинтет «Ночная музыка в Мадриде» до мажор ор. 30/6

А. Дворжак. Фортепианный квинтет № 2 ля мажор ор. 81, В. 155

С. Асламазян. Пьесы на темы армянских народных песен по записям Комитаса

С. Прокофьев. Увертюра на еврейские темы ор. 34

Ф. Пуленк. Негритянская рапсодия для голоса и ансамбля на стихи Макоко Кангуру FP 3

П. Чайковский. Русский танец из балета «Лебединое озеро»

Возраст
6+