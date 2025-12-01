Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 29
-4°
Втр, 30
-7°
Срд, 31
-10°
ЦБ USD 77.45 -0.24 30/12
ЦБ EUR 91.48 0.27 30/12
Нал. USD 79.00 / 78.50 29/12 17:55
Нал. EUR 92.50 / 93.98 29/12 17:55
Новости
Итоги года New
Публикации
График работы ТЦ и супермаркетов в новогодние праздники в Рязани
Редакция РЗН. инфо выяснила, как в Рязани будут работат...
5 часов назад
1 072
Как подрожал новогодний стол в Рязани за год. Сравниваем цены на проду...
Уже через пару дней весь город дружно поедет по магазин...
26 декабря 16:45
664
Как Агентство развития бизнеса Рязанской области помогает предпринимат...
В 2025 году Агентство развития бизнеса Рязанской област...
26 декабря 10:32
859
Инструкция, как не потратить все деньги на новогодних праздниках
В декабре резко возрастает количество трат: покупка под...
25 декабря 13:04
1 440
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Солисты Оркестра CAGMO. Сны Людовико Эйнауди при свечах
16 мая 2026 в 18:00
Концерты

Солисты Оркестра CAGMO. Сны Людовико Эйнауди при свечах

МКЦ

Новая концертная программа «Сны Людовико Эйнауди при свечах» в виртуозном исполнении наизусть первыми номерами оркестра CAGMO.

Людовико Эйнауди — самый востребованный композитор современности и наш старый друг, гастроли которого мы организовывали начиная с 2012 года. В исполнении солистов оркестра CAGMO прозвучат произведения гениального композитора, многие из которых ранее существовали только в формате соло фортепиано. Теперь они обрели новую жизнь благодаря оригинальным аранжировкам, дополненным струнными партиями. Каждая мелодия зазвучит по-новому, создавая уникальную атмосферу, наполненную мягким светом свечей. Исполняя произведения наизусть, первые номера оркестра CAGMO придают им особую чувственность и глубину. Солисты оркестра: Марина Нилова (фортепиано), Михаил Родионов (виолончель), Софья Сидорова (скрипка), Валерия Конарева (альт). Откройте для себя магию музыки Людовико Эйнауди в виртуозном исполнении солистов оркестра CAGMO!

Возраст
6+
Жанры
Неоклассика