Софи Лорен. Жить, сниматься, любить!

Документальный фильм о жизни Софи Лорен, основанный на редких съемках из ее домашнего архива и интервью, отреставрированных киностудией Cinecittà специально к юбилею актрисы. Отношения с Марчелло Мастроянни, завоевание Голливуда, неизвестные факты биографии — в откровенных рассказах мужа, сыновей, друзей и самой Софи Лорен.
- Режиссёр
- Марко Спаньоли
- Актёры
- Софи Лорен, Клаудия Джерини, Валерия Соларино, Матильда Джоли, Лудовика Насти, Лина Састри
- Продолж.
- 99 мин.
- Премьера
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2024-09-26 00:00:00 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Байопик, Документальны, Драма