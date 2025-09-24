Софи Лорен. Жить, сниматься, любить!

Документальный фильм о жизни Софи Лорен, основанный на редких съемках из ее домашнего архива и интервью, отреставрированных киностудией Cinecittà специально к юбилею актрисы. Отношения с Марчелло Мастроянни, завоевание Голливуда, неизвестные факты биографии — в откровенных рассказах мужа, сыновей, друзей и самой Софи Лорен.