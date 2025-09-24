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Софи Лорен. Жить, сниматься, любить!

Документальный фильм о жизни Софи Лорен, основанный на редких съемках из ее домашнего архива и интервью, отреставрированных киностудией Cinecittà специально к юбилею актрисы. Отношения с Марчелло Мастроянни, завоевание Голливуда, неизвестные факты биографии — в откровенных рассказах мужа, сыновей, друзей и самой Софи Лорен.

Режиссёр
Марко Спаньоли
Актёры
Софи Лорен, Клаудия Джерини, Валерия Соларино, Матильда Джоли, Лудовика Насти, Лина Састри
Продолж.
99 мин.
Премьера
2024-09-26 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Байопик, Документальны, Драма

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