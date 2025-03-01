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СОБИРАТЕЛИ ЗЕМЕЛЬ РУССКИХ
5 марта в 16:00
Выставки

СОБИРАТЕЛИ ЗЕМЕЛЬ РУССКИХ

РИАМЗ (Музейный центр на Соборной)

5 МАРТА в Музейном центре РИАМЗ начинает свою работу выставка Государственного центрального музея кино.

Проект посвящен трем правителям, сыгравшим поворотную роль в формировании современной карты России: Ивану Грозному, Петру Великому и Екатерине Великой. Через призму кино выставка раскроет исторических деятелей как собирателей русских земель, самодержцев, связанных с образом могучей Империи.

Здесь будут представлены подлинные костюмные комплексы из фильмов «Иван Грозный» (1944-1945) и «Русский бунт» (1999), эскизы декораций и костюмов, фотографии съемочного процесса и другие материалы из фондов Музея кино. Отдельного внимания заслуживают костюмные работы художников-технологов Школы-студии при МХАТ им. А.П. Чехова, вдохновленные фильмом «Юность Петра» (1980).

Проекции в пространстве выставочных залов с кинофрагментами, звуками и шумами создадут эффект движущегося, пластичного пространства, отвечающего динамической природе кинематографа.

Возраст
12+