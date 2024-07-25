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Собиратель душ

«Формула Кино»

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«Формула Кино»

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«Формула Кино»

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«Формула Кино»

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«Формула Кино»

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«Формула Кино»

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«Формула Кино»

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По оценкам ФБР, лишь один из пяти серийных убийц попадает в руки закона. Остальные продолжают жить среди нас. Агент Ли Харпер охотится за одним из таких неуловимых чудовищ по прозвищу Длинноногий. Более десяти лет его жертвами становились целые семьи, члены которых мистически убивали друг друга. Чем ближе агент Харпер подбирается к разгадке личности убийцы, тем отчетливее понимает, что между ними есть связь. Любое ее неверное решение приведет к гибели очередной семьи.

Режиссёр
Оз Перкинс
Актёры
Николас Кейдж, Алисия Уитт, Майка Монро, Блэр Андервуд, Лиза Чандлер, Эрин Бойес, Райла МакИнтош, Дакота Долби, Ванесса Уолш, Мишель Сир, Чарлз Джармен
Продолж.
101 мин.
Премьера
2024-07-25 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер, Фильм ужасов

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