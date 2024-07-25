Собиратель душ

По оценкам ФБР, лишь один из пяти серийных убийц попадает в руки закона. Остальные продолжают жить среди нас. Агент Ли Харпер охотится за одним из таких неуловимых чудовищ по прозвищу Длинноногий. Более десяти лет его жертвами становились целые семьи, члены которых мистически убивали друг друга. Чем ближе агент Харпер подбирается к разгадке личности убийцы, тем отчетливее понимает, что между ними есть связь. Любое ее неверное решение приведет к гибели очередной семьи.