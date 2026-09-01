34-летний московский писатель Игорь Ангелевский в третий раз не смог выиграть главную литературную премию России. После церемонии награждения у него похищают кошелек, в котором лежит единственное воспоминание о матери. Услышав новость о краже, 20-летний карманник Алдар решает почитать книги Ангелевского и очаровывается ими настолько, что становится учеником Игоря. Писатель видит в юноше гениального рассказчика с богатым жизненным опытом.
- Страна
- Россия
- Режиссёр
- Филипп Ларс
- Актёры
- Давид Сократян, Егор Корешков, Анна Чиповская, Олжас Тогымбет, Владимир Майзингер, Семен Шомин, Анатолий Краснопивцев, Степан Емельянов, Александр Томас, Милана Филатова, Глеб Подгородинский, Артемий Соколов-Савостьянов, Анна Ливанова, Михаил Коновалов
- Продолж.
- 101 мин.
- Премьера
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10 сентября 2026 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Драма-комедия