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34-летний московский писатель Игорь Ангелевский в третий раз не смог выиграть главную литературную премию России. После церемонии награждения у него похищают кошелек, в котором лежит единственное воспоминание о матери. Услышав новость о краже, 20-летний карманник Алдар решает почитать книги Ангелевского и очаровывается ими настолько, что становится учеником Игоря. Писатель видит в юноше гениального рассказчика с богатым жизненным опытом.

Страна
Россия
Режиссёр
Филипп Ларс
Актёры
Давид Сократян, Егор Корешков, Анна Чиповская, Олжас Тогымбет, Владимир Майзингер, Семен Шомин, Анатолий Краснопивцев, Степан Емельянов, Александр Томас, Милана Филатова, Глеб Подгородинский, Артемий Соколов-Савостьянов, Анна Ливанова, Михаил Коновалов
Продолж.
101 мин.
Премьера
10 сентября 2026 в России
Возраст
16+
Жанры
Драма-комедия

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