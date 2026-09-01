34-летний московский писатель Игорь Ангелевский в третий раз не смог выиграть главную литературную премию России. После церемонии награждения у него похищают кошелек, в котором лежит единственное воспоминание о матери. Услышав новость о краже, 20-летний карманник Алдар решает почитать книги Ангелевского и очаровывается ими настолько, что становится учеником Игоря. Писатель видит в юноше гениального рассказчика с богатым жизненным опытом.