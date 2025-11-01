Мюзикл в одном действии

Продолжительность ≈ 1 час 15 минут

Режиссёр-постановщик — Иван Китанин

Балетмейстер-постановщик — Дарья Захарова

Художник-постановщик — Анна Лифанова

Художник по свету — Владимир Пивовар

В Новый год Рязанский музыкальный театр приглашает детей и взрослых в гости к Снежной королеве. Вместе со сказочником Оле Лукойе мы перелистаем страницы старой доброй сказки Г. Х. Андерсена, рассказанной музыкальным языком.

Мюзикл Егора Шашина «Снежная королева» — это история о победе добра над злом, о смелости и упорстве, о самоотверженности и дружбе, преодолевающей любые преграды!

Сказка о Герде и Кае, Принцессе и Принце, Маленькой разбойнице и других героях наполнена яркими музыкальными номерами, захватывающими спецэффектами и самым настоящим волшебством, которые превратят сцену театра в зимнюю сказочную страну, полную чудес.

По традиции, новогоднее представление начнётся с интерактивной программы с Дедом Морозом и Снегурочкой в фойе театра.

Спектакль идёт без оркестра.