В этот Новый год волшебный мир рушится, магия Деда Мороза слабеет, и этим решает воспользоваться злая колдунья Вьюга. Она предает Деда Мороза и отправляется в мир людей, чтобы укрыть его вечной стужей. И теперь вся надежда на ожившего снеговика, которого слепила девочка Варя. Лишь вместе им под силу отыскать древний источник магии и разгадать загадки времени, чтобы победить злодейку Вьюгу и вернуть праздник!