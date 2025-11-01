В этот Новый год волшебный мир рушится, магия Деда Мороза слабеет, и этим решает воспользоваться злая колдунья Вьюга. Она предает Деда Мороза и отправляется в мир людей, чтобы укрыть его вечной стужей. И теперь вся надежда на ожившего снеговика, которого слепила девочка Варя. Лишь вместе им под силу отыскать древний источник магии и разгадать загадки времени, чтобы победить злодейку Вьюгу и вернуть праздник!
- Режиссёр
- Александр Бабаев
- Актёры
- Дмитрий Чеботарев, Екатерина Темнова, Карина Разумовская, Александр Самойленко, Полина Максимова, Александр Жуков, Сергей Авдеев, Владимир Левченко, Александр Мараков, Никита Родионов, Евгений Петров, Филипп Бледный
- Премьера
-
11 декабря 2025 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Приключение, Фэнтези, Комедия