Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 11
Птн, 12
Сбт, 13
-5°
ЦБ USD 79.34 1.44 12/12
ЦБ EUR 92.94 1.56 12/12
Нал. USD 80.50 / 80.00 11/12 18:30
Нал. EUR 93.50 / 93.80 11/12 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
1 705
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
1 593
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
1 357
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
2 090
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Кино

Снеговик

В этот Новый год волшебный мир рушится, магия Деда Мороза слабеет, и этим решает воспользоваться злая колдунья Вьюга. Она предает Деда Мороза и отправляется в мир людей, чтобы укрыть его вечной стужей. И теперь вся надежда на ожившего снеговика, которого слепила девочка Варя. Лишь вместе им под силу отыскать древний источник магии и разгадать загадки времени, чтобы победить злодейку Вьюгу и вернуть праздник!

Режиссёр
Александр Бабаев
Актёры
Дмитрий Чеботарев, Екатерина Темнова, Карина Разумовская, Александр Самойленко, Полина Максимова, Александр Жуков, Сергей Авдеев, Владимир Левченко, Александр Мараков, Никита Родионов, Евгений Петров, Филипп Бледный
Премьера
11 декабря 2025 в России
Возраст
6+
Жанры
Приключение, Фэнтези, Комедия

Еще в кино

Кино
Маша и медведи
Кино
Папины дочки. Мама вернулась
Кино
Сводишь с ума
Кино
Яга на нашу голову
Кино
Эльф и украденное Рождество
Кино
Волчьи дети Амэ и Юки
Кино
Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I предсеанс. обсл. & Волшебник
Кино
Елки-12
Кино
Агент времени: Глава Инду. Фильм
Кино
Танго темной лошадки
Кино
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Кино
Три кота. Путешествие во времени