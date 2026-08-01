Образ Дон Кихота давно стал частью человеческого духа. И в этом образе, как однажды отметил Дмитрий Мережковский, таится зародыш единственного возможного на земле бессмертия — бессмертия великой идеи.

Основой спектакля стала пьеса «Смерть Дон Кихота» Никиты Москового-Руссо, выступившего также режиссером постановки. Он помещает Дон Кихота в пространство, где идеалистическая фантазия встречается с серой и… пустой реальностью — в психиатрическую больницу. Здесь Рыцарь печального образа окружён верным санитаром Сашей, его женой, врачом и тем, чей приход неизбежен. В то же время присутствие старика влияет на течение жизни каждого из них. И больничные стены становятся пространством, где решается нечто большее, чем судьба одного пациента.