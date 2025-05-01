Славная героиня земли Рязанской

К 80-летию Великой Победы мы приглашаем вас на новую выставку, подготовленную совместно с Музеем обороны и тыла Рыбновского района.

Экспозиция расскажет о героическом труде Дарьи Матвеевны Гармаш — механизатора Рыбновской МТС, Героя Социалистического Труда. Во время Великой Отечественной войны она возглавляла женскую тракторную бригаду, ставшую символом самоотверженности и патриотизма.

Девушки из бригады Дарьи Гармаш работали без устали, нередко по 20 часов в сутки, отдавая все силы фронту. Их труд отмечен Красным Знаменем ЦК ВЛКСМ и премией, которую они направили на создание танковой колонны.

На выставке представлены уникальные материалы: фотокопии документов, фотографии и воспоминания о подвиге женщин, ковавших Победу в тылу.

Приходите, чтобы узнать больше об одной из славных героинь нашей земли!