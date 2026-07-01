Сладкая сказка

Добро пожаловать в Медов — самый уютный и загадочный городок, где оживают старинные легенды! Юная и отважная Аничка наследует старинную виллу своего дяди. Местные жители обходят этот дом стороной и шепчутся о привидениях, но Аничку этим не испугать. В таинственной дядиной оранжерее она находит удивительное сокровище — редкое перуанское растение, способное творить настоящее волшебство и побеждать любые страхи и боль без единой слезинки! Но когда коварный городской завистник решает украсть секрет чудесного лекарства, на помощь Аничке приходит банда веселых и верных местных ребятишек.
- Страна
- Чехия
- Режиссёр
- Павел Яндоурек
- Актёры
- Тереза Рамба, Марек Адамчик, Марек Тапак, Иржи Дворжак, Павел Зедничек, Ярослав Плесль, Вица Керекеш, Марош Крамар, Иржи Лабус, Мартин Мишичка, Теодор Шефер
- Продолж.
- 113 мин.
- Премьера
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9 июля 2026 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Приключение