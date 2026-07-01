Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 09
25°
Птн, 10
29°
Сбт, 11
25°
ЦБ USD 75.93 -0.47 10/07
ЦБ EUR 86.59 -0.76 10/07
Нал. USD 78.53 / 79.39 09/07 18:15
Нал. EUR 92.31 / 92.40 09/07 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
«Любовь к собаке всегда на первом месте»
Председатель Рязанского областного общества охотников и...
Вчера 15:04
732
Обзор цен на сезонные фрукты и ягоды на рынке в Рязани
Редакция РЗН. Инфо вновь решила сделать обзор цен на ры...
3 июля 14:15
1 756
VOYAH ФРИ / FREE версия Спорт+: Новый эталон гибридного премиума. Тест...
Бренд VOYAH по результатам продаж в мае 2026 года в оче...
2 июля 14:01
2 135
Премиальные китайские автомобили: почему Hongqi выбирают ценители стат...
Восприятие роскоши в автомобильном мире стремительно тр...
1 июля 14:29
3 199
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Сладкая сказка
Кино

Сладкая сказка

Добро пожаловать в Медов — самый уютный и загадочный городок, где оживают старинные легенды! Юная и отважная Аничка наследует старинную виллу своего дяди. Местные жители обходят этот дом стороной и шепчутся о привидениях, но Аничку этим не испугать. В таинственной дядиной оранжерее она находит удивительное сокровище — редкое перуанское растение, способное творить настоящее волшебство и побеждать любые страхи и боль без единой слезинки! Но когда коварный городской завистник решает украсть секрет чудесного лекарства, на помощь Аничке приходит банда веселых и верных местных ребятишек.

Страна
Чехия
Режиссёр
Павел Яндоурек
Актёры
Тереза Рамба, Марек Адамчик, Марек Тапак, Иржи Дворжак, Павел Зедничек, Ярослав Плесль, Вица Керекеш, Марош Крамар, Иржи Лабус, Мартин Мишичка, Теодор Шефер
Продолж.
113 мин.
Премьера
9 июля 2026 в России
Возраст
12+
Жанры
Приключение

Еще в кино

Кино
Три богатыря. Ни дня без подвига-3
Кино
Оно приходит снизу
Кино
Пасть
Кино
Малыш-каратист
Кино
Дед Фомич
Кино
Долина улыбок
Кино
Касса невест
Кино
Рейс 298
Кино
Папа, купи песика
Кино
Кодекс Данте
Кино
Трасса «Море — море»
Кино
Живая ярость