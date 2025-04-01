Сергей и Маргарита — семейная пара, давно живут вместе и успели охладеть друг к другу. Однажды Сергей встречает хорошенькую Зину, решает приударить за ней, так сказать, вспомнить былую молодость…

Однако неожиданный ответный ход терпеливой супруги Сергея не заставит себя ждать. Казалось бы, ничто не может распутать сложившийся клубок неприятностей, но жизнь, как и всегда, все расставит на свои места.

Спектакль «Скупой папик» полон смешных и курьезных ситуаций, в которых может оказаться каждый. А блистательная игра мастеров своего дела и любимцев публики оставят приятные ощущения и подарят хорошее настроение на долгое время!