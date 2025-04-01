Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 12
12°
Втр, 13
Срд, 14
12°
ЦБ USD 80.86 -0.1 08/05
ЦБ EUR 92.14 0.22 08/05
Нал. USD 83.50 / 83.00 12/05 11:55
Нал. EUR 94.81 / 94.70 12/05 11:55
Новости
Итоги года New
Публикации
В многодетного рязанца врезались на обочине, он скончался. Полиция не ...
В Касимовском районе на машину многодетного рязанца нае...
29 апреля 16:45
32 630
Боец СВО из Рязани разводился с женой из-за измен. Он погиб, а она хоч...
Рязанский участник спецоперации стал жертвой «черной вд...
24 апреля 15:11
49 720
В Рязанской области открыли пункт раздельного сбора отходов GRASS и «Л...
Во вторник, 22 апреля, в Рязани состоялось открытие уни...
23 апреля 14:01
35 130
В Рязани педофила отпустили из СИЗО. Он домогался до дочери и еще двух...
В Рязани домогавшегося до дочери, ее одноклассницы и св...
21 апреля 17:20
42 819
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Скупой папик
22 мая в 19:00
Театр

Скупой папик

Концертный зал Рязанской областной филармонии

Сергей и Маргарита — семейная пара, давно живут вместе и успели охладеть друг к другу. Однажды Сергей встречает хорошенькую Зину, решает приударить за ней, так сказать, вспомнить былую молодость…

Однако неожиданный ответный ход терпеливой супруги Сергея не заставит себя ждать. Казалось бы, ничто не может распутать сложившийся клубок неприятностей, но жизнь, как и всегда, все расставит на свои места.

Спектакль «Скупой папик» полон смешных и курьезных ситуаций, в которых может оказаться каждый. А блистательная игра мастеров своего дела и любимцев публики оставят приятные ощущения и подарят хорошее настроение на долгое время!

Режиссёр
Нина Чусова
Актёры
Станислав Садальский, Елена Воробей, Татьяна Орлова, Илья Бледный/Никита Заболотный
Возраст
16+