6 МАРТА в Музейном центре РИАМЗ откроется выставка для ценителей самых волшебных историй. Она расскажет о важной роли сказки в зарождении Русского стиля рубежа XIX—XX вв. еков.

На выставке «Сказка на ночь» будет представлено более 100 предметов из собрания Музея-заповедника «Абрамцево» и экспонаты из коллекции Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника.

Это произведения выдающихся мастеров: Елены и Василия Поленовых, Виктора Васнецова, Михаила Врубеля, Валентина Серова и Александра Парамонова, которые нередко черпали свое вдохновение в фольклорных источниках.

Гости увидят красочные иллюстрации, подвесные шкафчики, вешалки, шкатулки, старинных кукол, берестяную обувь, короба и даже избушку на курьих ножках.

Открытие выставки состоится 6 марта в 16:00 в Музейном центре РИАМЗ.