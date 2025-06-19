Сказания Земноморья

Жители сказочной страны Земноморье, расположенной на островах, обладают магическими способностями. Но однажды, когда было нарушено вселенское равновесие, для них наступают тяжелые времена. Во владения людей вторглись драконы… Верховный маг Гед отправляется искать первопричину беды. Вскоре к нему присоединяется принц Аррен, под воздействием темных сил убивший своего отца, а затем бежавший из родного края. Мудрый волшебник и юноша, которому не дает покоя чувство вины, устремляются в когда-то процветавший, а ныне находящийся на грани упадка город Хорттаун — столицу Земноморья, где их ждет немало приключений…