Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 02
Срд, 03
Чтв, 04
ЦБ USD 77.46 -0.24 03/12
ЦБ EUR 89.85 -0.49 03/12
Нал. USD 78.84 / 79.15 02/12 18:15
Нал. EUR 91.50 / 92.87 02/12 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
602
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
776
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 366
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 15:54
970
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Сказ о добрых молодцах и волшебном роднике
6 декабря в 13:00
Концерты

Сказ о добрых молодцах и волшебном роднике

Концертный зал Рязанской областной филармонии

На сцене Рязанской областной филармонии соберутся вместе лучшие коллективы Рязанской области, чтобы рассказать захватывающую историю о том, откуда у нашего народа столько силы, чтобы хранить веками свою землю, обычаи и красоту. История Рязанских традиций, хранимых в каждом уголке нашей малой Родины, оживает в сюжете сказки, рассказанной Лелем и волшебной птицей и оставит яркий отклик в душе каждого зрителя.

В программе примут участие коллективы Областного Дворца культуры и искусства, Милославского, Сасовского, Чучковского, Рязанского, Скопинского, Ухоловского, Касимовского и Рыбновского муниципальных образований.

Возраст
6+