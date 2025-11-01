Сказ о добрых молодцах и волшебном роднике

На сцене Рязанской областной филармонии соберутся вместе лучшие коллективы Рязанской области, чтобы рассказать захватывающую историю о том, откуда у нашего народа столько силы, чтобы хранить веками свою землю, обычаи и красоту. История Рязанских традиций, хранимых в каждом уголке нашей малой Родины, оживает в сюжете сказки, рассказанной Лелем и волшебной птицей и оставит яркий отклик в душе каждого зрителя.

В программе примут участие коллективы Областного Дворца культуры и искусства, Милославского, Сасовского, Чучковского, Рязанского, Скопинского, Ухоловского, Касимовского и Рыбновского муниципальных образований.