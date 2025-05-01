Режиссер-постановщик — Анастасия Русанова

Дирижер-постановщик — Сергей Кисс

Балетмейстер-постановщик — Софья Прилуцкая

Художник-постановщик — Алла Николаева

Художник по свету — Кирилл Хрущев

«Все изменяется в мире, но! Прежним остался наш Сирано!» Так решили композитор Владимир Баскин и поэт Константин Рубинский и пересказали пьесу Эдмона Ростана языком рок-мюзикла. Удивительно, но проблемы жившего почти четыре столетия назад поэта, острослова и дуэлянта Сирано, оказались невероятно актуальны в XXI веке, в условиях современного культа глянцевой красоты и стремления к идеальной внешности.

Храбрый, великодушный, остроумный и красноречивый Сирано де Бержерак влюблен в свою кузину Роксану. Но вместо того, чтобы признаться ей, герой скрывает чувства, считая, что его нос — слишком большая преграда на пути к сердцу любимой. Свои душевные качества и таланты Сирано ценит настолько низко, что соглашается одолжить красноречие возлюбленному Роксаны — молодому красавцу Кристиану. «Твоим умом я буду, ты — моею красотой!» — говори т Сирано и своими руками устраивает счастье любимой с другим. Классический любовный треугольник дает начало и комедии положений, и героическому сюжету, и настоящей трагедии. Мюзикл «Сирано де Бержерак» — это глубокая, многогранная постановка режиссера Анастасии Русановой. Здесь и волшебство рок-баллад, и магия стихотворного текста, и классический сюжет, и прелесть ироничного юмора, и яркие, живые герои, и понятные, не оставляющие никого равнодушным темы и проблемы.

Спектакль идет в сопровождении оркестра.