Синистер. Пожиратель душ

Легенды оживают в самые мрачные времена. Пожиратель душ был местной байкой, но когда в этой тихой деревне начали исчезать дети, о демоне вновь заговорили. Два детектива, ведущих расследование, не верят в потустороннее, но вскоре им придется столкнуться с ужасающей правдой: Пожиратель душ существует. И он вышел на охоту.