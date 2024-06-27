Синистер. Пожиратель душ

Легенды оживают в самые мрачные времена. Пожиратель душ был местной байкой, но когда в этой тихой деревне начали исчезать дети, о демоне вновь заговорили. Два детектива, ведущих расследование, не верят в потустороннее, но вскоре им придется столкнуться с ужасающей правдой: Пожиратель душ существует. И он вышел на охоту.
- Режиссёр
- Александр Бустийо, Жюльен Мори
- Актёры
- Виржини Ледуайен, Поль Ами, Сандрин Боннер, Франсис Рено, Малик Зиди, Кэмерон Бейн, Лиа Уссади-Лессер, Хлоя Куллу, Кристоф Фавр, Эмманюэль Ланци, Эммануэль Бонами, Элизабет Дуда
- Продолж.
- 108 мин.
- Премьера
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2024-06-27 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Фильм ужасов