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Синистер. Пожиратель душ

Легенды оживают в самые мрачные времена. Пожиратель душ был местной байкой, но когда в этой тихой деревне начали исчезать дети, о демоне вновь заговорили. Два детектива, ведущих расследование, не верят в потустороннее, но вскоре им придется столкнуться с ужасающей правдой: Пожиратель душ существует. И он вышел на охоту.

Режиссёр
Александр Бустийо, Жюльен Мори
Актёры
Виржини Ледуайен, Поль Ами, Сандрин Боннер, Франсис Рено, Малик Зиди, Кэмерон Бейн, Лиа Уссади-Лессер, Хлоя Куллу, Кристоф Фавр, Эмманюэль Ланци, Эммануэль Бонами, Элизабет Дуда
Продолж.
108 мин.
Премьера
2024-06-27 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер, Фильм ужасов

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