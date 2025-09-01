Рязань
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
2 797
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
4 189
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
3 129
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 802
Симфо-шоу «UNLIMITED»
22 октября в 19:00
Концерты

Симфо-шоу «UNLIMITED»

Концертный зал Рязанской областной филармонии

Рязанский камерный оркестр вновь приглашает вас на концертную программу «UNLIMITED», что в переводе обозначает «без ограничения». Эта программа, в некотором обновлении будет сыграна повторно по многочисленным просьбам слушателей, которые по каким-либо причинам не смогли попасть на концерт.

В нашей программе вас ждет захватывающее музыкальное шоу: на границе музыкальных направлений. В исполнении оркестра прозвучат мировые рок хиты, легендарные саундтреки, классическая музыка в современной обработке, музыка из компьютерных игр.

Этот концерт — уникальная возможность услышать знакомые мелодии в совершенно новом звучании. Представьте себе, как камерный оркестр исполняет Queen или Metallica, как классика переплетается с современными ритмами, создавая нечто совершенно неповторимое. Это не просто концерт, это музыкальное путешествие, которое стирает границы между жанрами и эпохами.

«UNLIMITED» — это вызов устоявшимся представлениям о музыке, это эксперимент, который призван удивить и вдохновить. Мы уверены, что каждый слушатель найдет в этой программе что-то для себя, откроет новые грани любимых произведений и получит незабываемые впечатления.

Не упустите шанс стать частью этого уникального события! Билеты уже в продаже, и мы рекомендуем приобрести их заранее, чтобы гарантированно занять лучшие места в зале. До встречи на концерте «UNLIMITED»!

Возраст
6+