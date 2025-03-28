Сикандар рассказывает о путешествии человека, преодолевающего все препятствия, которые жизнь ставит на его пути только для того, чтобы облегчить участь менее удачливых и тех, кто нуждается в его помощи. Его превращение из беспечного человека в бескорыстного, вдохновленное его женой, делает его маяком надежды для тех, кто оказался в ловушке тьмы.