Сиджинн. Книга крови

Ирма с детства влюблена в своего двоюродного брата Галанга. Даже, когда кузен вырос и завел семью, Ирма не отступает. Решив извести его жену Нису, девушка отправляется к шаману и просит его наслать на соперницу зловещего демона. Шаман предупреждает: демон ненасытен и убьет всех родных Нисы за пять ночей. Ирма соглашается, но в одну из ночей смерть приходит и в ее дом. Кто же нарушил правила — коварный демон или ослепленная любовью Ирма?