Сиджинн. Книга крови

Ирма с детства влюблена в своего двоюродного брата Галанга. Даже, когда кузен вырос и завел семью, Ирма не отступает. Решив извести его жену Нису, девушка отправляется к шаману и просит его наслать на соперницу зловещего демона. Шаман предупреждает: демон ненасытен и убьет всех родных Нисы за пять ночей. Ирма соглашается, но в одну из ночей смерть приходит и в ее дом. Кто же нарушил правила — коварный демон или ослепленная любовью Ирма?
- Режиссёр
- Хадра Даен Рату
- Актёры
- Ибрагим Ришад, Анггика Болстерли, Месси Густи, Делия Хусейн, Никен Анджани, Деви Пакис, Осе Перматасари, Элли Д.Лутан, Дени Сапутра, Мухаммад Нур Комаруддин
- Продолж.
- 100 мин.
- Премьера
-
2024-11-28 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Фильм ужасов