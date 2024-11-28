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Сиджинн. Книга крови
Кино

Сиджинн. Книга крови

Ирма с детства влюблена в своего двоюродного брата Галанга. Даже, когда кузен вырос и завел семью, Ирма не отступает. Решив извести его жену Нису, девушка отправляется к шаману и просит его наслать на соперницу зловещего демона. Шаман предупреждает: демон ненасытен и убьет всех родных Нисы за пять ночей. Ирма соглашается, но в одну из ночей смерть приходит и в ее дом. Кто же нарушил правила — коварный демон или ослепленная любовью Ирма?

Режиссёр
Хадра Даен Рату
Актёры
Ибрагим Ришад, Анггика Болстерли, Месси Густи, Делия Хусейн, Никен Анджани, Деви Пакис, Осе Перматасари, Элли Д.Лутан, Дени Сапутра, Мухаммад Нур Комаруддин
Продолж.
100 мин.
Премьера
2024-11-28 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер, Фильм ужасов

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