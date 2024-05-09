Шпион на всю голову

Спецагент Пит собирается уйти на покой, но тут ему подворачивается последняя работенка: выявить и устранить опасных преступников, залегших на дно в провинциальном городишке. Легкое на первый взгляд для такого профессионала задание оборачивается невыполнимой миссией. Заварушка начинается!