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Шпион на всю голову

Спецагент Пит собирается уйти на покой, но тут ему подворачивается последняя работенка: выявить и устранить опасных преступников, залегших на дно в провинциальном городишке. Легкое на первый взгляд для такого профессионала задание оборачивается невыполнимой миссией. Заварушка начинается!

Режиссёр
Майкл Зайко Холл
Актёры
Кевин Спейси, Ребекка Де Морней, Джет Джандро, Джейк Уэбер, Майкл Эмери, Гарретт Смит, Дейл Добсон, Джон Отрин, Келли Полинг, Элизабет Харнетт
Продолж.
100 мин.
Премьера
2024-05-09 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Боевик, Триллер

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