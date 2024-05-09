Шпион на всю голову

Спецагент Пит собирается уйти на покой, но тут ему подворачивается последняя работенка: выявить и устранить опасных преступников, залегших на дно в провинциальном городишке. Легкое на первый взгляд для такого профессионала задание оборачивается невыполнимой миссией. Заварушка начинается!
- Режиссёр
- Майкл Зайко Холл
- Актёры
- Кевин Спейси, Ребекка Де Морней, Джет Джандро, Джейк Уэбер, Майкл Эмери, Гарретт Смит, Дейл Добсон, Джон Отрин, Келли Полинг, Элизабет Харнетт
- Продолж.
- 100 мин.
- Премьера
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2024-05-09 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Боевик, Триллер