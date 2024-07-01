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Шоу трех роялей Bel Suono
27 ноября в 19:00
Концерты

Шоу трех роялей Bel Suono

Концертный зал Рязанской областной филармонии

Шоу трех роялей Bel Suono представит грандиозную программу «ЛУЧШЕЕ», в которую войдут самые популярные композиции, созданные коллективом за 13 лет! Виртуозы, меняющие отношение к классике и музыке в целом, представят в одной программе произведения из мирового музыкального наследия в своей уникальной обработке! И конечно, прозвучат уже полюбившиеся зрителям авторские композиции солистов — Кирилла Гущина, Антона Мосенкова и Никиты Хабина — пианистов, которых нужно слушать, на которых хочется смотреть и от которых получаешь невероятный эмоциональный заряд и вдохновение!

Вивальди, Чайковский, Queen, Бах, Мусоргский, Дюк Эллингтон, симфонии, баллады, вальсы и танго — предстанут в программе «ЛУЧШЕЕ» во всем многообразии жанров и форм ! «В каждом человеке Музыка, мы поможем вам ее услышать!»

Возраст
6+
Жанры
Живая музыка