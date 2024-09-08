«Школа». Фестиваль урбанистики

Фестиваль о городе, истории и культуре. Каждый год мы встречаемся, чтобы поговорить об урбанистике, архитектуре и искусстве в формате активного лектория.

Мы снова собираемся вместе, чтобы с нового ракурса взглянуть на привычное, узнать интересное и обсудить актуальное. Мы знаем, вы это ждали!

На этот раз мы возвращаемся к истокам. Как и шесть лет назад, на самой первой Школе, мы не станем концентрировать внимание на единственной локации, а рассмотрим город в целом. Представим, что город — это слоеный пирог, и попробуем составить его рецепт. В поиске ответа займемся деконструкцией: буквально «разберем» город на слои и найдем связи между ними.

Давайте договоримся, что наши слои будут как материальными, так и нематериальными. Материальные слои:

— Ландшафт. Мы не всегда замечаем и осмысляем его, но именно он формирует структуру города. Сразу несколько тем нынешней Школы посвящены водно-зеленому каркасу Рязани: пойме реки Лыбедь и всему, что с ней связано. Исторически долина реки разделяла город, а сейчас по ее пойме осмысляется большой пешеходный маршрут, связывающий Рюмину рощу с Лесопарком.

— Архитектура: важнейшая часть среды, определяющая наше восприятие города и самоощущение в нем.

— Люди, населяющие город, создающие город, определяющие, как город будет функционировать.

Нематериальный слой:

— Память. О людях, домах, идеях.

И объединяет это все культура — совокупность материального и нематериального, что создает человек.

Пробовать этот слоеный пирог мы вместе с вами будем 14 и 15 сентября! Как всегда, на Школе интересные спикеры из мира истории, архитектуры и урбанистики, полезные воркшопы и классная вечерняя программа.

Гостей фестиваля ждут лекции, экскурсии и велопрогулки, детская архитектурная лаборатория и другие активности.

Программа фестиваля: