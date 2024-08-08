Шкатулка дьявола-3. Воскрешение

Проклятая шкатулка снова открыта, и демон-клоун вырывается на свободу. На этот раз события разворачиваются в школе-интернате для девочек в Великобритании. Шестеро учениц вступят в кровавую и отважную битву за собственные жизни и жизни своих друзей. Смогут ли они остановить демона, сохранить свою дружбу и остаться людьми после испытаний, которые им придется пережить?