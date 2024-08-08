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Шкатулка дьявола-3. Воскрешение

Проклятая шкатулка снова открыта, и демон-клоун вырывается на свободу. На этот раз события разворачиваются в школе-интернате для девочек в Великобритании. Шестеро учениц вступят в кровавую и отважную битву за собственные жизни и жизни своих друзей. Смогут ли они остановить демона, сохранить свою дружбу и остаться людьми после испытаний, которые им придется пережить?

Режиссёр
Лоренс Фаулер
Актёры
Николас Энскомб, Изабелла Колби Браун, Анна Блэкберн, Леона Кларк, Джорджина Джейн, Оли Мередит, Дерек Нельсон, Джеймс Рейнард, Лиам Клир, Джорджия Конлан
Продолж.
92 мин.
Премьера
2024-08-08 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Фильм ужасов

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