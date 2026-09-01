10 сентября 2026 года в 16:00 в Рязанском художественном музее открывается выставка рязанского художника Александра Ковалева «Шестое чувство».

Александр Михайлович Ковалёв родился в 1946 году в г. Шацке Рязанской области. В 1964—1968 гг. учился в Рязанском художественном училище (преподаватели Б. П. Кузнецов, Н. С. Денисов, В. Е. Куракин), в 1969—1975 — в Московском государственном художественном институте им. В. И. Сурикова (преподаватели А. М. Грицай, Д. Д. Жилинский, С. Н. Шильников). С 1975 г. начал участвовать в выставках. В 1975—1990 гг. преподавал специальные дисциплины в Самарском художественном училище. В 1980 году принят в Союз художников СССР. С 1990 г. живёт и работает в Рязани. В 1991—2007 преподавал специальные дисциплины в Рязанском художественном училище им. Г. К. Вагнера. Участник областных, региональных, зональных, всероссийских и международных выставок и пленэров. Произведения находятся в Рязанском государственном областном художественном музее им. И. П. Пожалостина, Самарском областном художественном музее, Союзе художников России (Москва), частных российских и зарубежных собраниях.

Живопись Александра Ковалёва принадлежит к тем художественным явлениям, которые не раскрываются при первом взгляде. Художник не стремится поразить зрителя эффектностью образов или внешней выразительностью композиции. Его работы требуют сосредоточенного созерцания, внутренней тишины, готовности довериться не только зрению, но и интуиции — тому самому шестому чувству, которое дало название юбилейной выставке, посвящённой 80-летию автора.

Название экспозиции отсылает к знаменитому стихотворению Николая Гумилёва, где шестое чувство становится проявлением духовного зрения — способности постигать мир за пределами его материальной оболочки. Именно такое восприятие лежит в основе художественного метода Александра Ковалёва. Для него живопись никогда не была только способом воспроизведения действительности. Реальность в картинах художника становится лишь отправной точкой, где, постепенно освобождаясь от случайного, живопись обретает иной, внутренний порядок.

Сам художник признаётся: «Всегда хотелось не копировать, а создавать иное». Эти слова точнее всего определяют характер его творческих поисков. Знакомые улицы, силуэты домов, колокольни, пожарные каланчи, деревья, предметы натюрморта, человеческие лица — всё в работах Ковалёва словно сохраняет память о реальном мире, но существует уже по законам авторского восприятия.

Произведения художника нередко сравнивают с древними фресками, словно проступающими сквозь толщу веков. В пейзажах, натюрмортах, портретах изображение, кажется, продолжает медленно возникать на глазах зрителя, открывая новые оттенки смысла. Живописная ткань работ — цвет, ритм, фактура — создают эффект образа, увиденного сквозь время, память и переживание.

Выставка объединяет около пятидесяти произведений. Разнообразие сюжетов, композиционных и пластических решений не отменяет в них главного — стремления открыть в повседневном скрытую поэзию и сделать постижимым то, что невозможно объяснить словами. Живопись Александра Ковалёва предлагает опыт медленного всматривания. Именно в этом пространстве между увиденным и почувствованным возникает то особое состояние, которое Гумилёв называл шестым чувством.