Шедевры мировой эстрады и популярного джаза

В 2025 году отмечается 130-летие со дня рождения Сергея Есенина.
К этой дате уникальный альянс итальянского вокалиста Бориса Саволделли и знаменитой российской группы «Feelin's» (Рязань) представляет серию из трех альбомов «ЕсенинJazz».
Энергия и захватывающий драйв, красивые мелодии и аранжировки — вот составляющие уникального почерка «Feelin's».
Группа «Feelin's» образовалась в 1984 г. как студенческий джазовый ансамбль под управлением Геннадия Филина и впервые появилась на сцене Рязанского радиотехнического института. Прошла длительный путь развития от любительского до профессионального уровня.
В 2014 году получила статус «Ведущий коллектив Рязанской области».
Коллектив ведет активную просветительскую деятельность патриотической направленности для детей и подростков.
С 2014 года творческий симбиоз Саволделли и «Feelin's» покоряет мир: более 300 концертов в России и Европе, фестивали Игоря Бутмана (включая «Триумф Джаза»), масштабный «Таврида.АРТ» в Крыму. Их музыка — мощный коктейль лирики русской души, горячей импровизации, легкости старого итальянского джаза и авторских хитов. Прозвучат лучшие песни на стихи Есенина, ставшие международными хитами на 3-х языках.
