Итоги года New
Публикации
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
31 августа 16:40
3 276
Громкий секс и прогулка без лифчика. Неочевидные штрафы, которые могут...
Что общего между выращиванием шалфея, хождением без лиф...
28 августа 14:15
4 306
«У нас, строителей, мирная и созидательная профессия». Бригадир каменщ...
В компании «Зеленый сад — наш дом» работают профессиона...
28 августа 12:07
1 395
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
5 073
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Шедевры мировой эстрады и популярного джаза
22 сентября в 19:00
В 2025 году отмечается 130-летие со дня рождения Сергея Есенина.

К этой дате уникальный альянс итальянского вокалиста Бориса Саволделли и знаменитой российской группы «Feelin's» (Рязань) представляет серию из трех альбомов «ЕсенинJazz».

Энергия и захватывающий драйв, красивые мелодии и аранжировки — вот составляющие уникального почерка «Feelin's».

Группа «Feelin's» образовалась в 1984 г. как студенческий джазовый ансамбль под управлением Геннадия Филина и впервые появилась на сцене Рязанского радиотехнического института. Прошла длительный путь развития от любительского до профессионального уровня.

В 2014 году получила статус «Ведущий коллектив Рязанской области».

Коллектив ведет активную просветительскую деятельность патриотической направленности для детей и подростков.

С 2014 года творческий симбиоз Саволделли и «Feelin's» покоряет мир: более 300 концертов в России и Европе, фестивали Игоря Бутмана (включая «Триумф Джаза»), масштабный «Таврида.АРТ» в Крыму. Их музыка — мощный коктейль лирики русской души, горячей импровизации, легкости старого итальянского джаза и авторских хитов. Прозвучат лучшие песни на стихи Есенина, ставшие международными хитами на 3-х языках.

Мероприятие будет интересно широкому кругу зрителей.

Возраст
6+