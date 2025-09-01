Каждый концерт Андрея Козловского — атмосферное событие. Его авторские песни по — человечески теплые и заряжены жизненной правдой. Фестивальные и клубные форматы выступлений по всей стране за десятки лет концертной жизни сделали артиста культовой фигурой и частью Большого музыкального мира.

Проект Андрея Козловского «Шаровый Квадрат» выходит за пределы собственно бардовской истории, петь для всех и для каждого. Присутствие на сцене на постоянной основе музыкальных звезд первой величины превращают концерты Андрея Козловского каждый раз в единственные в своем роде импровизационные спектакли. На одной сцене присутствуют представители академической музыки, рока, фолка, джаза.

«Шаровый квадрат» в Рязани предстанет в квартетном варианте в составе:

Андрей Козловский автор-исполнитель (вокал, гитара)

Сергей Клевенский музыкант-виртуоз на духовых инструментах (в том числе этнических, привезенные им со всех концов света)

Дмитрий Толпегов музыкант-виртуоз, композитор (первый тромбон Москвы)

Николай Массальский мульти-инструменталист, певец, вокальный перкуссионист (бумбокс)

Каждый музыкант сам по себе «перец», а все вместе — субстанция, трудно поддающаяся словесным описаниям. Да и ладно, в «Парке» разберемся. ПоклУбимся — зарядимся шаровой квадратностью. Приходите, будет круто!