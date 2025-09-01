Рязань
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
2 927
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
1 756
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 759
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
4 019
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Шаровый Квадрат
8 октября в 19:00
Концерты

Шаровый Квадрат

Кафе-клуб «Старый Парк»

Каждый концерт Андрея Козловского — атмосферное событие. Его авторские песни по — человечески теплые и заряжены жизненной правдой. Фестивальные и клубные форматы выступлений по всей стране за десятки лет концертной жизни сделали артиста культовой фигурой и частью Большого музыкального мира.

Проект Андрея Козловского «Шаровый Квадрат» выходит за пределы собственно бардовской истории, петь для всех и для каждого. Присутствие на сцене на постоянной основе музыкальных звезд первой величины превращают концерты Андрея Козловского каждый раз в единственные в своем роде импровизационные спектакли. На одной сцене присутствуют представители академической музыки, рока, фолка, джаза.

«Шаровый квадрат» в Рязани предстанет в квартетном варианте в составе:

  • Андрей Козловский автор-исполнитель (вокал, гитара)
  • Сергей Клевенский музыкант-виртуоз на духовых инструментах (в том числе этнических, привезенные им со всех концов света)
  • Дмитрий Толпегов музыкант-виртуоз, композитор (первый тромбон Москвы)
  • Николай Массальский мульти-инструменталист, певец, вокальный перкуссионист (бумбокс)

Каждый музыкант сам по себе «перец», а все вместе — субстанция, трудно поддающаяся словесным описаниям. Да и ладно, в «Парке» разберемся. ПоклУбимся — зарядимся шаровой квадратностью. Приходите, будет круто!

Возраст
6+